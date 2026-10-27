Samsun Çarşamba'da yüksekten düşen kedi montla kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı

Samsun Çarşamba'da yüksekten düşen kedi montla kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir market çalışanı, binadan düşeceğini fark ettiği kediyi sokaktan geçen başka bir kişiyle mont tutarak karşıladı. Montun üzerine düşen kedi yere atlayıp uzaklaşırken, o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yüksekten düşen kediyi sokaktan geçenlerin montla kurtarması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Sokakta yürüyen bir market çalışanı, bir kedinin binadan düşeceğini fark etti.
Montunu çıkaran bu kişi, sokaktan geçen bir başka kişi ile montu tutarak kedinin düşmesini bekledi.
Montun üzerine düşen kedi, daha sonra yere atlayarak uzaklaştı.
Yaşananlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA