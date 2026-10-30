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Giresun'da kontrolden çıkan otomobil market önünde yayalara daldı! Market çalışanı son anda kurtuldu

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Giresun'da kontrolden çıkan otomobil market önünde yayalara daldı! Market çalışanı son anda kurtuldu Haber Videosunu İzle
Giresun'da kontrolden çıkan otomobil market önünde yayalara daldı! Market çalışanı son anda kurtuldu
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Giresun'un Yeniyol mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce refüje çarptı, ardından demir bariyerleri aşarak market önündeki kaldırıma çıktı ve yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken market çalışanı son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Sürücü gözaltına alındı; o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Giresun'un Yeniyol mevkisinde R.A. yönetimindeki 28 ABF 209 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra market önündeki kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.
  • Kazada A.Ş., E.Y. ve S.A. yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Otomobil sürücüsü R.A. polis tarafından gözaltına alındı.

GİRESUN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra market önünde kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARKET ÇALIŞANI SON ANDA KURTULDU

Kaza, öğle saatlerinde Yeniyol mevkisinde meydana geldi. R.A.'nın kontrolünü kaybettiği 28 ABF 209 plakalı otomobil, önce refüje ardından da market önündeki kaldırıma çıkarak, yayalara çarptı. Kazada A.Ş., E.Y. ve S.A. yaralandı, market çalışanı son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü R.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin refüje çarparak kontrolden çıktığı, ardından hızla markete yönelerek demir bariyerleri aşıp, buradaki kaldırımın üzerine çıktığı, aracın 3 yayaya çarptığı, market görevlisinin son anda kazadan kurtulduğu, kasalardaki sebze ve meyvelerin etrafa yayıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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