Haberler

Bayburt'ta işçi, çamurlu ayakkabılarıyla markete girmedi, çorapla alışveriş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta işçi, çamurlu ayakkabılarıyla markete girmedi, çorapla alışveriş yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta bir inşaat işçisi, marketin girişinde çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla alışveriş yaptı. İşçinin market içini kirletmemek için sergilediği bu davranışı kaydeden Naci Ahıskalıoğlu, işçiyi takdir etti.

Bayburt'ta bir inşaat işçisi, çamurla kaplanan ayakkabılarını marketin girişinde çıkararak alışveriş yaptı. İşçinin bu davranışı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnşaat işçisi, marketin içini kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını kapının önünde bırakarak içeriye çoraplarıyla girdi. Alışverişini yapan işçinin bu duyarlı davranışı, Naci Ahıskalıoğlu isimli vatandaş tarafından kayda alındı.

Ahıskalıoğlu, işçinin bu davranışı herhangi bir uyarı olmadan ve kendisini kimsenin görmediği bir anda sergilediğini belirtti. İşçinin başkasının emeğine ve bulunduğu ortama saygı gösterdiğini ifade eden Ahıskalıoğlu, davranışından dolayı kendisini takdir etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

Okan Buruk'tan flaş sözler: Söyledim ama olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona

Fenerbahçe'nin efsanesinden flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Hayallerin yıkıldığı an!
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

Galatasaray'da iyi başlayan gece felaketle bitti