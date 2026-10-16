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Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

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Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
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Mersin Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyenin, mezun olan öğrencisinin markette müdür yardımcısı olarak çalışmasını başarı olarak paylaşması tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar "Üniye gerek yokki hocam bunun için" ve "Marketin müdür yardımcısı, çok büyük başarı!" yorumlarıyla tepki gösterirken bazıları ise işletme mezununun yöneticilik yapmasını doğal buldu.

  • Mersin Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyen, işletme bölümünden mezun eski öğrencisiyle bir market zincirinde karşılaşmasının ardından yaptığı paylaşımla tartışma başlattı.
  • Akademisyen, eski öğrencisinin market zincirinde kıdemli müdür yardımcısı olarak çalıştığını ve bu işe üniversitenin Kariyer Merkezi tarafından yayımlanan iş ilanı aracılığıyla başladığını belirtti.
  • Paylaşım, dört yıllık üniversite eğitimi sonrası markette müdür yardımcısı olarak çalışmanın başarı olarak sunulmasına yönelik eleştiriler ile bu durumun işletme mezunu için doğal olduğunu savunan yorumlar arasında kullanıcıları ikiye böldü.

Mersin Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyen, işletme bölümünden mezun olan eski öğrencisiyle bir market zincirinde karşılaşmasının ardından yaptığı paylaşımla tartışma başlattı. Öğrencisinin markette kıdemli müdür yardımcısı olarak çalıştığını belirten akademisyen, bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ancak paylaşım, üniversite eğitimi ve mezunların iş hayatındaki konumuna ilişkin farklı yorumları beraberinde getirdi.

ÖĞRENCİSİNİN BAŞARISINI PAYLAŞTI

Üniversitenin Kariyer Merkezi'nde yöneticilik yapan akademisyen, eski öğrencisinin merkez tarafından yayımlanan iş ilanı aracılığıyla market zincirinde işe başladığını belirtti. Mezun öğrencisiyle karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden akademisyen, paylaşımında kendisine başarı dileklerini iletti.

"ÜNİYE GEREK YOK Kİ HOCAM BUNUN İÇİN"

Akademisyenin paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, dört yıllık üniversite eğitiminin ardından markette müdür yardımcısı olarak çalışılmasının başarı şeklinde sunulmasına tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Marketin müdür yardımcısı, çok büyük başarı!" sözleriyle paylaşımı eleştirirken bir başkası "Üniye gerek yokki hocam bunun için" yorumunu yaptı.

Paylaşımın altına yapılan "Yönetici kasiyerin yerinde oturuyor" yorumu da dikkat çekti.

BAZILARI İSE NORMAL BULDU

Eleştirilerin aksine bazı kullanıcılar, market zincirinde yöneticilik yapmanın küçümsenmemesi gerektiğini savundu. İşletme mezunu bir kişinin perakende sektöründe yönetici pozisyonunda çalışmasının doğal olduğunu belirten kullanıcılar, önemli olanın kişinin mesleğinde ilerlemesi ve kariyer yapması olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAlper Kaya:

Aydın akademisyen ileri görüşlü bambaşka bir şey.Bu cesur akademisyenden ülke ağzına kadar dolu.egitime yön veren güruh liyakat illa liyakat

Yorum Beğen11
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Haber Yorumlarıerbilek06:

Ahir zaman sen ne kötü bir zamansın..

yanıt3
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Haber Yorumlarımetin kalkan:

Ülkenin aydını buysa gerisini varın siz düşünün

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıRealist:

Herkes okuyacak diye birşey yok.. Her okuyanda büyük adam olacakta değil.. Kadında markette yönetici olmuş, kötümü ?

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Haber YorumlarıZafer Aşık:

Kadını takdir etmek lazım. Napsın bu hocadan daha iyi bir ürün çıkamazdı... Hoca mı gerçekten?

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Haber YorumlarıSerhat Güngörür:

o zihniyetteki hocadan diplomayı alan kasiyerden başka ne olur. hocanın aklı yokki eğitim versin o hocayı araştırsınlar diploması gerçekmi

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