Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

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Mersin Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyen, işletme bölümünden mezun olan eski öğrencisiyle bir market zincirinde karşılaşmasının ardından yaptığı paylaşımla tartışma başlattı. Öğrencisinin markette kıdemli müdür yardımcısı olarak çalıştığını belirten akademisyen, bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ancak paylaşım, üniversite eğitimi ve mezunların iş hayatındaki konumuna ilişkin farklı yorumları beraberinde getirdi.

ÖĞRENCİSİNİN BAŞARISINI PAYLAŞTI

Üniversitenin Kariyer Merkezi'nde yöneticilik yapan akademisyen, eski öğrencisinin merkez tarafından yayımlanan iş ilanı aracılığıyla market zincirinde işe başladığını belirtti. Mezun öğrencisiyle karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden akademisyen, paylaşımında kendisine başarı dileklerini iletti.

"ÜNİYE GEREK YOK Kİ HOCAM BUNUN İÇİN"

Akademisyenin paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, dört yıllık üniversite eğitiminin ardından markette müdür yardımcısı olarak çalışılmasının başarı şeklinde sunulmasına tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Marketin müdür yardımcısı, çok büyük başarı!" sözleriyle paylaşımı eleştirirken bir başkası "Üniye gerek yokki hocam bunun için" yorumunu yaptı.

Paylaşımın altına yapılan "Yönetici kasiyerin yerinde oturuyor" yorumu da dikkat çekti.

BAZILARI İSE NORMAL BULDU

Eleştirilerin aksine bazı kullanıcılar, market zincirinde yöneticilik yapmanın küçümsenmemesi gerektiğini savundu. İşletme mezunu bir kişinin perakende sektöründe yönetici pozisyonunda çalışmasının doğal olduğunu belirten kullanıcılar, önemli olanın kişinin mesleğinde ilerlemesi ve kariyer yapması olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haberler.com