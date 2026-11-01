Bursa'da indirimli sıvı yağ için markete akın eden vatandaşlar izdiham yaşadı

Bursa'da indirimli sıvı yağ için markete akın eden vatandaşlar izdiham yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'daki bir süpermarkette indirimli sıvı yağ almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etti. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.
Bursa'da bir süpermarkette indirimli sıvı yağ almak isteyen vatandaşlar, adeta birbirleriyle yarıştı. Yağ alabilmek için markete akın eden vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle üst üste geldi. Yaşanan izdiham kameralara yansıdı.
İndirimli sıvı yağ satışını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarkete geldi. Uygun fiyattan yağ alabilmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta zaman zaman izdiham yaşandı. Kalabalığın arasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların görüntüleri dikkat çekti. Yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.