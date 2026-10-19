Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti

Sosyal medyada paylaşılan WhatsApp yazışmasında erkek arkadaşın, elektrik ve internet giderlerini 3 bin 240 TL, market alışverişini ise 9 bin 800 TL olarak hesapladığı görüldü.

Erkek, evden çalışan kız arkadaşının market alışverişinden daha fazla yararlandığını öne sürerek masrafların eşit paylaşılmasını adil bulmadığını belirtti.

Mesajında, "Bir de ben çoğu gün öğlen işte yiyorum, sen evden çalıştığın için evdeki market alışverişini daha fazla kullanıyorsun. O yüzden marketi yarı yarıya bölmek çok adil gelmedi bana. Senin payını 6.500 olarak hesapladım" ifadelerini kullandı.

ARABASINI KULLANDIĞI GÜNLERİ DE HESAPLADI

Erkek arkadaşının hesabı bununla da sınırlı kalmadı. Kadının geçen ay otomobilini dört kez kullandığını hatırlatan erkek, benzin masrafını da hesaba dahil etti. Mesajının sonunda, "Bir de geçen ay arabamı 4 kere kullandın, benzini de eklersek toplam 19500 göndermen gerekiyor" dedi.

MESAJIN ARDINDAN EVİ TERK ETTİ

Erkek arkadaşından gelen ayrıntılı masraf dökümünü gören kadının, bunun üzerine birlikte yaşadıkları evden ayrıldığı aktarıldı. Sosyal medyada gündem olan yazışma, çiftlerin ortak yaşam giderlerini nasıl paylaşması gerektiği konusunda tartışma başlattı.