İzmit Haberleri

İzmit - 24.11.2020
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 24.11.2020
Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor
İzmit - 24.11.2020
Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ve Tevrat ele geçirildi
??????? Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıyan 7 Tevrat ve İncil ele geçirildi.
İzmit - 24.11.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 16
Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi İZMİT'te, jandarmanın durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ve İncil ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmit - 24.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 24.11.2020
DHA YURT BÜLTENİ-12
Menemen'de Başkan Aksoy ve 10 kişi tutuklandı İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye...
İzmit - 24.11.2020
Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın perdesi, yarın 2 maçla açılacak.
İzmit - 23.11.2020
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 23.11.2020
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının maç programı açıklandı
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor'un maç programı belli oldu.
İzmit - 23.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 23.11.2020
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
İzmit - 22.11.2020
Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ- 6
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte restoranlar sadece paket servis yapmaya başladı.
İzmit - 22.11.2020
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
İzmit - 21.11.2020
Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı.
İzmit - 21.11.2020
Son dakika haberi: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bir son dakika haberine göre Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Aytuğ Ekti, Sertan Kırklar, Mesut Öztürkİzmit Belediyespor: İpek Garip, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 8, Elif Demirkan 6, Egle Siksniute 12, Erica Wheeler 25, Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic 5, Clarissa Cristina Dos Santos...
İzmit - 21.11.2020
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (8)
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 21.11.2020
21 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi
Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim "Antalyaspor'un hedefi hep üst sıralar""Tamer Tuna'ya teşekkür ederim""Antalya, Türkiye'nin en güzel şehri""Annemden 20 yıl ayrı kaldım""En önemli yeteneğim hızım""Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho""Türkiye'den başka...
İzmit - 21.11.2020
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden konuşuyor.
İzmit - 20.11.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2020
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.
İzmit - 20.11.2020
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 20.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 20.11.2020
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle buluştu
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle bir araya geldi.
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