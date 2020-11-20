İzmit Haberleri
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İzmit Haberleri

İzmit haber, İzmit son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İzmit - 24.11.2020
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit: - Kocaeli'de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltıİzmit - 24.11.2020
- Kocaeli'de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı
İzmit: Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyorİzmit - 24.11.2020
Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor
İzmit - 24.11.2020
Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ve Tevrat ele geçirildi
??????? Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıyan 7 Tevrat ve İncil ele geçirildi.
İzmit - 24.11.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 16
Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi İZMİT'te, jandarmanın durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ve İncil ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmit: Başkan Hürriyet'ten küçük Berkay'a pasta sürpriziİzmit - 24.11.2020
Başkan Hürriyet'ten küçük Berkay'a pasta sürprizi
İzmit - 24.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit: Abdülkadir Yılmaz: 'Saffet Sancaklı'ya olan borcumuzun bitme şansı yok'İzmit - 24.11.2020
Abdülkadir Yılmaz: "Saffet Sancaklı'ya olan borcumuzun bitme şansı yok"
İzmit: Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildiİzmit - 24.11.2020
Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi
İzmit - 24.11.2020
DHA YURT BÜLTENİ-12
Menemen'de Başkan Aksoy ve 10 kişi tutuklandı İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye...
- Kocaeli'de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı
İzmit: Son dakika haber | Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz unutabilirizİzmit - 24.11.2020
Son dakika haber | Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz
İzmit: Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyorİzmit - 24.11.2020
Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
İzmit - 24.11.2020
Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın perdesi, yarın 2 maçla açılacak.
İzmit: Son dakika haberi: Motoru tutuşan otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardıİzmit - 24.11.2020
Son dakika haberi: Motoru tutuşan otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
İzmit: Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyorİzmit - 24.11.2020
Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İzmit: Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştüİzmit - 24.11.2020
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
İzmit: Son dakika! Artan vakalara rağmen sokakta maske takmayanlar korkutuyorİzmit - 24.11.2020
Son dakika! Artan vakalara rağmen sokakta maske takmayanlar korkutuyor
İzmit - 23.11.2020
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit: Şiddetsiz Bir İzmit için imzalar atıldıİzmit - 23.11.2020
Şiddetsiz Bir İzmit için imzalar atıldı
İzmit - 23.11.2020
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının maç programı açıklandı
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor'un maç programı belli oldu.
İzmit: TEM'de TIR orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölüİzmit - 23.11.2020
TEM'de TIR orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
İzmit - 23.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit: Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyorİzmit - 23.11.2020
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
İzmit: İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)İzmit - 22.11.2020
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit: Son dakika haberi: İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladıİzmit - 22.11.2020
Son dakika haberi: İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı
İzmit: Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi ettiİzmit - 22.11.2020
Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti
İzmit - 22.11.2020
Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ- 6
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte restoranlar sadece paket servis yapmaya başladı.
İzmit: Kuzey Anadolu fay zonu büyük bir deprem üretebilirİzmit - 22.11.2020
Kuzey Anadolu fay zonu büyük bir deprem üretebilir
İzmit: Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldıİzmit - 22.11.2020
Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı
İzmit: Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyorİzmit - 22.11.2020
Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor
İzmit: Saati yanlış anlayınca sınava giremedilerİzmit - 22.11.2020
Saati yanlış anlayınca sınava giremediler
İzmit: Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldıİzmit - 22.11.2020
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
İzmit - 22.11.2020
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
İzmit - 21.11.2020
Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı.
İzmit: Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründüİzmit - 21.11.2020
Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
İzmit: Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldıİzmit - 21.11.2020
Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmit - 21.11.2020
Son dakika haberi: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bir son dakika haberine göre Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Aytuğ Ekti, Sertan Kırklar, Mesut Öztürkİzmit Belediyespor: İpek Garip, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 8, Elif Demirkan 6, Egle Siksniute 12, Erica Wheeler 25, Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic 5, Clarissa Cristina Dos Santos...
İzmit: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 Galatasaray: 80İzmit - 21.11.2020
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 Galatasaray: 80
İzmit: MINI ELECTRIC piste çıktıİzmit - 21.11.2020
MINI ELECTRIC piste çıktı
İzmit - 21.11.2020
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (8)
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit: İzmit'te altyapı hatları kazısız teknoloji ile korunacakİzmit - 21.11.2020
İzmit'te altyapı hatları kazısız teknoloji ile korunacak
İzmit - 21.11.2020
21 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi
Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim "Antalyaspor'un hedefi hep üst sıralar""Tamer Tuna'ya teşekkür ederim""Antalya, Türkiye'nin en güzel şehri""Annemden 20 yıl ayrı kaldım""En önemli yeteneğim hızım""Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho""Türkiye'den başka...
İzmit - 21.11.2020
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden konuşuyor.
İzmit - 20.11.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2020
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.
İzmit - 20.11.2020
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit: İzmit'te Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel oratoryoİzmit - 20.11.2020
İzmit'te Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel oratoryo
İzmit: Fatih Mahallesi'ndeki çamur çilesi bitiyorİzmit - 20.11.2020
Fatih Mahallesi'ndeki çamur çilesi bitiyor
İzmit: İzmit'te temizlik mesaisi sürüyorİzmit - 20.11.2020
İzmit'te temizlik mesaisi sürüyor
İzmit - 20.11.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
İzmit - 20.11.2020
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle buluştu
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle bir araya geldi.
İzmit: Mezitli'de siteler deprem için toplandıİzmit - 20.11.2020
Mezitli'de siteler deprem için toplandı
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 11:35:54. #1.14#
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