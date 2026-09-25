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Mert Günok, Fransa maçı öncesi TFF başkanından forma jestiyle onurlandırıldı

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Mert Günok, Fransa maçı öncesi TFF başkanından forma jestiyle onurlandırıldı
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Milli takım kariyerini noktalayan Fenerbahçeli kaleci Mert Günok, Fransa-Türkiye maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende onurlandırıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Günok'a üzerinde isminin ve forma numarasının yer aldığı milli takım formasını hediye etti.

Milli takım kariyerini noktalayan Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'a, Fransa- Türkiye milli maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından milli takım forması hediye edildi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törende, milli takım kariyerini sonlandıran milli kaleci Mert Günok onurlandırıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Günok'a üzerinde isminin ve forma numarasının yer aldığı milli takım formasını takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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