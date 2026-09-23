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Kocaeli Derince'de 26 farklı suçtan 50 yıl 3 ay hapis cezası olan M.Y. yakalandı

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Kocaeli Derince'de 26 farklı suçtan 50 yıl 3 ay hapis cezası olan M.Y. yakalandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, hakkında 26 farklı suçtan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (58), polis tarafından yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen M.Y., işlemlerinin ardından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, hakkında 26 farklı suçtan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (58), polis tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'ibadete açılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 26 farklı suçtan hakkında toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.

M.Y., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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