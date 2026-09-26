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AK Partili Hatipoğlu, Fransa'ya 1-0 yenilen milli maçı tribünden izledi

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AK Partili Hatipoğlu, Fransa'ya 1-0 yenilen milli maçı tribünden izledi
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve ailesi, A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenildiği maçı tribünden takip etti. Hatipoğlu, sosyal medyada Milli Takım'ı tebrik ederek tribünlerde tek yürek bir atmosfer olduğunu belirtti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve ailesi, Türkiye-Fransa futbol maçını tribünden takip ederek milli takıma destek verdi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, dün Kocaeli'de konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, heyecanlı karşılaşmayı tribünden ailesiyle birlikte canlı olarak takip etti. Konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı yapan Milletvekili Hatipoğlu, "Mücadelesi ve sahadaki teri için Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Dün gece tribünlerde muazzam bir atmosfer, tek bir yürek vardı. Yolumuz uzun, inancımız tam" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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