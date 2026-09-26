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Bakan Bak, Kocaeli’de Fransa’ya yenilen A Milli Takım’ın mücadelesinden memnun kaldı

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Bakan Bak, Kocaeli’de Fransa’ya yenilen A Milli Takım’ın mücadelesinden memnun kaldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya mağlup olmasının ardından mücadelesini değerlendirdi. Bak, puan alınamasa da oyundan memnun olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesini değerlendirdi. Takımın sergilediği oyundan memnun olduğunu belirten Bakan Bak, "Puan alamadık ama bizim çocuklar iyi işler yapmaya devam edecek" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda ağırladığı Fransa'ya mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Ligi'nin zorluk derecesine ve milli takımın geleceğine dikkat çekti.

"Bu grupta puan toplamak önemli"

Milli takımımızın maçtaki performansı ve Fransa'nın attığı gol ile alakalı değerlendirmede bulunan Bakan Bak, "Tabii öncelikle Kocaeli'ye gelip bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyoruz. A Ligi'nde önemli takımlarla oynamak için gerekli tecrübeler lazım. Eksiklikler vardı, bana göre iyi mücadele ettiler. Pozisyonlar da bulduk. Basit bir hatadan da gol yedik ama dediğim gibi bizim çocuklar iyi işler yapmaya devam edecek. Bana göre kendilerini daha da geliştirerek devam edecekler yollarına. Bu ligdeki rakiplerimiz dünyada önemli takımlar. Bizim takımımız da o seviyelere gelmek için gerekli çabayı ve özveriyi gösteriyor. Tecrübe noktasında eksiklikler olabilir ama eksiklerimiz de Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Orkun... Onların eksiklikleri önemli eksikler. Bunları gidereceğiz. İtalya maçı var, Bu grupta puan toplamak önemli" dedi.

"Arda'nın takımı öne taşıması güzeldi"

A Milli Futbol Takımı'nın sergilediği mücadeleye güven duyulması gerektiğini vurgulayan Bak, "Bence takımın mücadelesi iyiydi. Arda Güler güzel işler yaptı. Arda'nın takımı öne taşıması güzeldi ama futbol netice oyunu. Mücadele iyiydi ama puan alamadık. İtalya maçı var içeride, Bursa'da muhteşem seyirciler bekliyor takımı. Bizim çocukların iyi işler yapacağına ben inanıyorum. Bu takımı desteklememiz lazım. Bu takıma sahip çıkmamız lazım, motive etmemiz lazım. Onlara daha fazla şans vermemiz lazım. Ben bu noktada iyi işlerin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Dünya şampiyonu olmuş oyuncularla oynuyoruz"

Fransa kadrosundaki yıldız isimlerin kalitesine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Futbolun doğasında var. Oynadığımız takımlar daha önce dünya şampiyonu olmuş, kadrosunda çok önemli oyuncular olan takımlar. Mbappe gibi, Dembele gibi. Bakıyorsunuz Dembele çıkıyor, yerine Doue giriyor. Çok üst düzey oyuncular ile oynanan bir maçtı. Biz de önemli oyuncuları burada izleme fırsatı elde etmiş olduk. Tabii üzgünüz ama puan da çıkartabilirdik buradan. Çocuklar yoluna devam edecek. Biz takımımıza güveniyoruz, bu çocuklar iyi işler yapacaklar. Güvenmeye devam edelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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