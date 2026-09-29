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Meteoroloji Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'yı kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'yı kuvvetli yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji, Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı. Sakarya'da yer yer çok kuvvetli, Kocaeli ve Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış; yurt genelinde sıcaklık düşüşü öngörülüyor.

(ANKARA) - Meteoroloji, Rize, Artvin Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in Toroslar mevkii, Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya genelinde yer yer çok kuvvetli, Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı. MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan MGM, bugün itibarıyla hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağını belirterek, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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