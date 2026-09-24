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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 281 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 281 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 281 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök kenevir ve 3 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 281 gram esrar, metamfetamin ve 15 kök kenevirin yanı sıra 3 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 281 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 15 kök kenevir ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 tabanca, 1 tüfek, 6 fişek ve 4 tüfek kartuşu bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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