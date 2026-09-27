Kocaeli Körfez'de eski eşini sokak ortasında silahla vurup öldüren şahıs yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan İ.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı