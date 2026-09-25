A Milli Takım, Kocaeli'de Fransa'yı konuk etti; Zidane ilk resmi maçına çıktı

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Türkiye, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'yı konuk etti. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmayer üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda oynanan ABD karşılaşmasının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın yerlerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Can Uzun'u 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Salih Özcan ikilisini görevlendiren Montella; sağ kanatta Oğuz Aydın, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta Can Uzun'u 11'de sahaya süren Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

347 GÜN SONRADA KOCAELİ'DE

Türkiye, yaklaşık 11 aylık ara sonrasında Kocaeli'de maça çıktı. Son olarak 14 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk eden Türkiye, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı. O maçta oluşturulan atmosferin yanı sıra Kocaeli Stadyumu'nun, Riva'daki kamp merkezine yakın olması da stadyumun seçilmesinde önemli etken oldu.

MERT GÜNOK'A VEDA

Daha önce yaptığı açıklama ile milli takım kariyerini noktaladığını duyuran tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Fransa maçı öncesinde stadyumda alkışlarla uğurlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Günok'a çerçeveletilmiş şekilde milli takımdaki formasını hediye etti.

EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER UNUTULMADI

Geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar, Fransa mücadelesi öncesinde unutulmadı. Milli futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine Ebubekir Uçar'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Stadyum skorboardlarında da Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender'in fotoğraflarını yer verildi. Ayrıca mücadele öncesinde saygı duruşunda da bulunuldu.

DOĞU TRİBÜN'DE DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Mücadele öncesinde Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan'ın yer aldığı Doğu Tribünü'nde dev bir Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağının açıldığı sırada 'Vatan sana, canım feda' şeklinde uzun süre tempo tutuldu.

ZİDANE'IN İLK MAÇI KOCAELİ'DE

Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Zinedine Zidane, ilk resmi maçına Kocaeli'de çıktı. Tecrübeli teknik adam, Deschamps ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı