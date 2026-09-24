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Mbappeli Fransa Milli Futbol Takımı, Kocaeli'ye geldi

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Mbappeli Fransa Milli Futbol Takımı, Kocaeli'ye geldi
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü karşılaşacağı Kylian Mbappeli Fransa, Kocaeli'ye geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül Cuma güü karşılaşacağı Fransa Milli Takımı, Kocaeli'ye ayak bastı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI KOCAELİ'DE

Fransa'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Kylian Mbappe'nin formasını giydiği Fransa kafilesi, buradan Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti. Fransız kafilesini otel önünde karşılayan bir grup futbolsever, oyuncular ve takımın teknik direktörü Zinedine Zidane'a sevgi gösterisinde bulundu.

MAÇ NE ZAMAN?

Büyük bir heyecanla beklenen Türkiye-Fransa karşılaşması, yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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