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Fransa, A Milli Futbol Takımı maçı öncesi Kocaeli'de hazırlıklarını tamamladı

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Fransa, A Milli Futbol Takımı maçı öncesi Kocaeli'de hazırlıklarını tamamladı
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak Fransa, Kocaeli Stadyumu'nda hazırlıklarını tamamladı. Zinedine Zidane yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı; maç yarın saat 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Zidane'ın oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-Fransa karşılaşması, Kocaeli Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
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