A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Fransa maçına Barış Alper'li 11'le çıktı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, forvette Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Aral Şimşir, yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Orkun Kökçü'nün yanı sıra Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Adil Demirbağ, Mustafa Eskihellaç ve Bartuğ Elmaz maç kadrosunda yer alamadı.

Milli futbolcular ısınmaya, geçen ay yaşamını yitiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Stadyum ekranlarında da Ebubekir Uçar ile birlikte 23 Eylül'de hayatını kaybeden Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender'in fotoğrafları yer aldı.

Bakan Bak karşılaşmayı tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

Melih ilk kez maç kadrosunda

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Melih Kabasakal, maç kadrosunda da yer aldı.

Trabzonspor forması giyen Melih, ilk 11'de ise yer bulamadı.

Mert Günok'a forma takdimi

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan kaleci Mert Günok'a karşılaşma öncesinde milli takım forması takdim edildi.

Mert'e, milli takımda giydiği ve tüm takımın imzaldığı 1 numaralı formanın takdimini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

Maça büyük ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.

Türkiye ile Fransa arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı'nın Hodri Meydan tribününde dev Türk bayrağı açıldı.

Taraftarlar da "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundu.

Zinedine Zidane'ın ilk maçı

Fransa'da Didier Deschamps'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, takımının başındaki ilk maça Türkiye karşısında çıktı.

Zidane, ilk maçında takımını sahaya, Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise ve Mbappe ilk 11'ini sürdü.

Mbappe ilk 11'de

Fransa'da hafif sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününe kadar belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe, ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör Zinedine Zidane, dün düzenlenen basın toplantısında Mbappe'nin durumunun şüpheli olduğunu açıklamıştı.

Mbappe, Real Madrid'den takım arkadaşı olan Arda Güler'le karşılaşma öncesinde sahaya çıkış tünelinde bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA