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Kocaeli'de Fransa-Türkiye UEFA Uluslar A Ligi maçı kırmızı-beyaz atmosferde başladı

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Kocaeli'de Fransa-Türkiye UEFA Uluslar A Ligi maçı kırmızı-beyaz atmosferde başladı
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Kocaeli Stadyumu'nda Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar A Ligi mücadelesi başladı. Türkiye Milli Marşı'na tribünlerdeki taraftarlar eşlik ederken, stadyum kırmızı-beyaza büründü ve dev Türk bayrağı açıldı.

Kocaeli'de Fransa ile Türkiye arasında oynanan UEFA Uluslar A Ligi mücadelesi başladı. Stadyum adeta kırmızı beyaza bürünürken, taraftarlar tezahüratları ile millilere destek verdi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde iki ülkenin milli marşları okundu. Türkiye Milli Marşı'nın okunması sırasında tribünleri dolduran taraftarlar hep birlikte marşa eşlik etti. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan taraftarlarla birlikte Kocaeli Stadyumu adeta kırmızı-beyaza büründü. Ayrıca stadyumda dev Türk bayrağı açıldı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde büyük coşku yaşanırken, taraftarların tezahüratları stadyumda yankılandı. Milliler, taraftarların yoğun desteğiyle Fransa karşısında mücadeleye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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