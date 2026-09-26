A Milli Takım Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenildi, Montella ufak hataya dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçının ardından, "Gerçekten sahada her şeyini veren takımımız vardı. Rakip hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk karşılaşmasında Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi. Montella, "Maçı analiz ederken takımı analiz ediyorum. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem. O yüzden bu konuda sadece şunu söyleyebilirim, kora kor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok üstün performans gösterdi takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum. Gol de atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan, ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyon olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekte yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyet kazandırması gerekir. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum sporcularımızı. Çünkü maçın sonuna kadar iyi bir mücadele verdik. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk" diye konuştu.

"Rakip hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip"

Konuşmasını sürdüren Montella, "Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz, rakipte sahada var. Rakipler, bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Karşımızdaki rakibin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametrelerde devreye girince rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Tabii ki bu demek olmuyor biz onlarla mücadele edemeyiz. Biz mücadelemizi verdik ve sahanın içinde gereğini yaptık. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel ve zihinsek olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Görevim, hemen bir an önce bunu toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Fiziksel ve zihinsel olarak da toparlanınca istediğimiz sonuca varacağız. Saha zemini çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda" şeklinde konuştu.

"Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu"

Enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç olduğunun altını çizen Montella, "Futbolculara karşı en ufak hatayı vermememiz gerekiyor çünkü karşıdaki rakiplerimiz de belirli kriterlere sahipler ve cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu. Böyle bir maçı yorumlamak üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren milli takımımız vardı. Sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlar bile var, teknik ve fiziksel açıdan. Buna rağmen maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Sonuna kadar mücadele verdiler ama istediğimiz sonuca varamadık" ifadelerini kullandı.

"Can Uzun, Salih ve İsmail müthiş oynadılar"

Kocaeli seyircisine teşekkür eden Montella, "Eksiklerimiz tabii ki var. Orkun, Hakan eksikti. Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Onun yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için. Ama az önce de söylediğim gibi, Salih ve İsmail müthiş oynadılar. Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılar da bu maçta da yanı performansı verdiler. O yüzden tabii ki ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Baktığınızda şu anda benim tek görevim hemen onları toparlamak. Çünkü ileriki maçlarda onların gücüne ihtiyacımız olur. Orkun'u geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bütün enerjimi milli takım için harcayacağım ve kazanmak için sahada olacağız. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir. Can Uzun müthiş bir maç oynadı. Genç bir futbolcu olmasına rağmen şimdi A Milli Takım'da performansını göstermeye başladı. Rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. O yüzden hepsinden memnun kaldım. Takımımız iyi mücadele verdi ancak istediğimiz sonucu alamadık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı