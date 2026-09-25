A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı öncesinde Fransa cephesindeki kadro gelişmeleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. "Mbappe oynayacak mı, Mbappe Türkiye Fransa maçında oynayacak mı?" soruları, kritik mücadele öncesinde arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında dikkat çekiyor. Fransız süperstarın maçtaki durumuna ve Zidane'ın ilk 11 tercihlerine dair merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

MBAPPE OYNAYACAK MI, MBAPPE TÜRKİYE FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI? ZIDANE SON DURUMU AÇIKLADI

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'yı konuk edeceği karşılaşma öncesinde gözler Kylian Mbappe'ye çevrildi. Hafta içinde sağlık sorunu nedeniyle antrenmanlara ara veren yıldız golcünün Kocaeli'deki mücadelede forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise maç öncesi basın toplantısında Mbappe'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar.

ZIDANE'DAN MBAPPE AÇIKLAMASI

Türkiye maçı öncesinde Kocaeli'de basın mensuplarının karşısına geçen Zinedine Zidane, grip belirtileri nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Kylian Mbappe'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Mbappe'yle ilgili soruya yanıt veren Fransız teknik adam, "Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum" dedi. Zidane, yıldız futbolcunun Fransa Milli Takımı'ndaki kaptanlık görevini sürdüreceğini de belirtti, ancak Mbappe'nin ilk 11'de yer alıp almayacağına dair kesin bir açıklama yapmadı.

MBAPPE TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Zidane'ın açıklamaları ve Fransız kampından gelen son bilgiler, Mbappe'nin Türkiye karşısında sahada olacağına işaret ediyor. Maç günü yayımlanan haberlere göre grip geçiren Mbappe'nin karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Yine de kesin durum, Fransa'nın resmi ilk 11'i maçtan kısa süre önce açıklandığında netlik kazanacak.

A MİLLİ TAKIM'DA EKSİKLER

Ay-yıldızlılar ise Fransa karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız kulüplerinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almazken, ayak parmağında çatlak bulunan Orkun Kökçü'nün de riske edilmesi beklenmiyor.

ZIDANE: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Basın toplantısında A Milli Takım hakkında da konuşan Zidane, Türkiye'yi çok güçlü bir takım olarak nitelendirdi. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası'nda grupta elenmesinin beklenmedik bir sonuç olduğunu belirten Fransız teknik adam, Türkiye'nin kendilerine sorun çıkarabileceğini ve ateşli Türk taraftarlarına göre hazırlandıklarını söyledi. Zidane ayrıca kendi adıyla özdeşleşmiş bir oyun anlayışı tanımlamaktan kaçınarak, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, bu akşam saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak. Zidane'ın Fransa'nın başındaki ilk resmi maçı olacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.