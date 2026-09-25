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Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

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Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

İLK 11'LER

Türkiye Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Can, Arda, Oğuz, Barış Alper.

Fransa:  Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Olise, Dembele, Mbappe.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSukru Altuntas:

Barış Alper hatrick yapar herzaman ki gibi kafam almıyor bu adamı forvet oynatmak nedir milli takım değil loca takımı olduk

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Haber YorumlarıChorlu:

Zerre kadar ümidim yok. Maçın başında gol yiyeceğimiz kesin. Minimum 2 yada 3 fark ile maçı kaybedeceğiz.

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Haber YorumlarıMesut:

Bu montella ile averaj takımı oluriz

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Haber YorumlarıEmir Emir:

SAAT 21.00 ŞUAN YAZIYORUM, İNŞALLAH YENERİZ AMA UĞURCAN GELEN ŞUTLARI KURTARABİLİRSE,EN ZAYIF YER KALE.BERKE BU TAKIMDA OLMALIYDI.

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Haber YorumlarıChorlu:

Üzülerek yazıyorum.Bu kadro Tarihi hezimeti tattıracak

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