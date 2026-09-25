İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

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Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan şirketlerin bir bölümü konkordato yoluyla faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, bu süreçten sonuç alamayan şirketler için iflas kararları çıkıyor. Son olarak mahkemeler, seyahat, çelik yapı ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren üç şirketin iflasını açıkladı.

SEYAHAT ŞİRKETİ İÇİN İFLAS KARARI

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kuşçu Seyahat'in (Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi) iflasına karar verdi.

Şirket; yurt içi ve yurt dışı gezi turları, uçak bileti satışı, transfer hizmetleri, personel taşımacılığı ve öğrenci servisi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu.

Kuşçu Seyahat'in hizmet verdiği şirketler arasında Türkiye'nin önde gelen markalarının da bulunduğu belirtildi.

ERMETAL ÇELİK YAPI DA İFLAS ETTİ

Kocaeli'den bir başka iflas kararı daha geldi. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ermetal Çelik Yapı'nın da iflasına hükmetti.

Böylece aynı mahkemeden iki farklı şirket hakkında iflas kararı çıkmış oldu.

İSTANBUL'DA İLAÇ ŞİRKETİ İÇİN KARAR

Üçüncü iflas kararı ise İstanbul'dan geldi. İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi, Derix İlaç Ecza Deposu'nun iflasına karar verdi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren şirket, mahkemenin kararıyla resmen iflas etmiş oldu.

İFLAS SONRASI ALACAK SÜRECİ BAŞLIYOR

Şirketlerin iflas etmesiyle birlikte çalışanların ücret ve diğer alacakları ile şirketlere yönelik alacak talepleri açısından hukuki süreç önem kazanıyor. İflas sürecinde şirketin mal varlığı ve alacaklıların talepleri mevzuatta öngörülen usuller doğrultusunda değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com