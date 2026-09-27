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Kocaeli Körfez'de sokakta silahla yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı

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Kocaeli Körfez'de sokakta silahla yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna kaldırılan kadının saldırganının kimliği belirlenemezken polis şüpheliyi arıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Ç. (37) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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