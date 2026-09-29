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Kocaeli İzmit'te Sekapark'taki köpükte ilk analizde riskli kimyasal bulunmadı

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Kocaeli İzmit'te Sekapark'taki köpükte ilk analizde riskli kimyasal bulunmadı
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İzmit Sekapark sahilinde tahliye kanalında yoğun köpük oluşması üzerine ekipler numune aldı. İlk analizlerde halk sağlığı ve deniz ekosistemi açısından risk oluşturacak kimyasal bulunmazken, köpüğün dereyle taşındığı ve sınırlı alanda etkili olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde görülen yoğun köpükle ilgili yapılan ilk analizlerde, halk sağlığı ve deniz ekosistemi açısından tehlikeli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Sekapark sahilinde akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Beyaz köpüklerin kanal boyunca birikerek denize doğru ilerlemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, alanda inceleme yaparak numune aldı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, numuneler üzerinde yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi.

Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürerken, köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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