Haberler

Kocaeli Körfez'de eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Körfez'de eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün eski eşini silahla öldüren şüpheli, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, hayatını kaybeden eski eşinin cenazesi Konya'nın Ilgın ilçesine gönderildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Polis, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Çiğil'i silahla ateş ederek öldüren zanlının eski kocası İbrahim Ç. olduğunu belirledi.

Şüpheli, polisin teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Çiğil'in cenazesi, defnedilmek üzere Konya'nın Ilgın ilçesine gönderildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta dün silahlı saldırıya uğrayan Fatma Çiğil (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
İstanbul'da sağanak yağış felaketi getiriyordu! Toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'daki sağanak 25 kişiyi evinden etti
23 yaşında 317 suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler

317 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı