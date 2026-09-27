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Kocaeli Çayırova'da çekici sürücüsünün parmağı janta sıkıştı, itfaiye kurtardı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalışan çekici sürücüsünün parmağı, lastiğe halat bağladığı sırada janta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalıştığı sırada parmağı janta sıkışan çekicinin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şekerpınar Mahallesi Fulya Sokak'ta arızalanan minibüsü çekmek için bölgeye gelen çekicinin sürücüsü M.E, lastiğe halat bağladığı sırada parmağı janta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle parmağı sıkıştığı yerden kurtarılan M.E, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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