Haberler

Kocaeli Darıca'da kaçak tütün operasyonunda 4 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Darıca'da kaçak tütün operasyonunda 4 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de jandarmanın Darıca'da düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 380 bin dolu, 370 bin boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 750 bin içi dolu ve boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli sigara sarma makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda dün Darıca ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 380 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 370 bin boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?

Çarptığı kadının ölümüne neden oldu! Babası gazetecilere saydırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık harekete geçti: Ünlü gazeteciye gözaltı kararı

İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
Yemen'de Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısı

Milli bayramda Husilere karşı seferberlik ve teyakkuz ilan ettiler
Eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü adamı sokak ortasında kurşunladı

Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı