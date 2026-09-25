Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, ATV'de mi, TV 8'de mi?

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Milli heyecan Kocaeli'de başlıyor. "Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, ATV'de mi, TV8'de mi?" sorusunun yanıtı belli oldu: Milli maç TV8'de değil, ATV'de yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki grup mücadelesine Fransa karşısında başlayan A Milli Takım, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te sahaya çıkacak. Karşılaşma ATV'den şifresiz izlenebilecek. Türkiye - Fransa maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın bilgilerini derledik.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa ile karşılaşıyor. Maç öncesinde futbolseverler "Türkiye - Fransa maçı hangi kanalda?", "Milli maç saat kaçta başlayacak?" ve "Maç nerede oynanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Ay-Yıldızlılar ile Fransa arasındaki karşılaşma 25 Eylül 2026 Cuma günü, Türkiye saatiyle 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak.

Türkiye - Fransa maçının Türkiye'deki yayıncısı ATV. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Resmi sitelerdeki yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabildiği için maçı mümkünse televizyondan izlemek daha sağlıklı olacaktır.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli maç bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Resmi kurumlar maç saatinde veya yayın akışında değişiklik yapabilir. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenlerin maçtan önce güncel yayın bilgilerini kontrol etmesi önerilir.

ATV HANGİ KANALDA? PLATFORMLARA GÖRE KANAL NUMARALARI

ATV, Türkiye'deki tüm büyük dijital platformlarda yayın yapıyor. Digiturk ve D-Smart kullanıcıları ATV'yi 25. kanalda bulabilir. Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ abonelerinde ise ATV 24. kanalda yer alıyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullandığınız servisin güncel kanal listesine göz atmanızda fayda var.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, grup aşamasının ilk maçında Fransa'yı kendi taraftarı önünde ağırlayacak. Kocaeli tribünlerinin Ay-Yıldızlılara güçlü bir destek vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI ÖZET BİLGİLER

• Maç: Türkiye - Fransa

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

• Tarih: 25 Eylül 2026, Cuma

• Saat: 21.45 (TSİ)

• Stadyum: Kocaeli Stadyumu, Kocaeli

• Yayıncı kanallar: ATV,