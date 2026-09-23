Kocaeli İzmit'te kocasını öldüren kadın için müebbet istendi, kızı annesini teselli etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kocasını silahla vurarak öldüren kadının, görülen duruşmada müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. 4 yaşındaki kızını gören kadın gözyaşlarına hakim olamazken, çocuk annesinin gözyaşlarını silip, "Ağlama, acıyor mu?" diyerek teselli etti.

Olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatmanur Okur (36) ile eşi Şükrü Okur (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, tüfekle 1 çocuk babası eşine ateş etti. Şükrü Okur kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Okur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesinin gözyaşlarını silerek onu teselli etti

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatmanur Okur (36), maktul Şükrü Okur'un babası müşteki Hacı Ahmet Okur, annesi, çiftin çocukları Zeynep Nisa'nın (4) vasisi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada annesinin gözyaşlarını silerek sarılan ve öpen Nisa, "Ağlama, acıyor mu?" diyerek annesini teselli etti.

Müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eyleminin sabit olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Fatmanur'un evliliği boyunca uğradığı şiddeti göz önüne alarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık, eylemi bilerek yapmadığını söyleyerek, "En azından ev hapsi istiyorum. Kızımın bana çok ihtiyacı var" dedi.

İlk celse verilen savunma

Önceki celse savunma yapan Fatmanur Okur, 11 yıllık evlilikleri boyunca eşinin uyuşturucu bağımlılığı ve şiddetiyle mücadele ettiğini ileri sürmüştü. Önceki duruşmalarda eşinin geçmişte terör örgütü DEAŞ mensubu olmak suçundan cezaevine girdiğini iddia eden sanık, "Daha önce boşanmak istedim ancak kafama silah dayadı, kızıma ve aileme zarar vereceğini söyledi. Kayınbabam da biliyor kasti olarak Şükrü'yü öldürmeyeceğimi. Bana ceza olsun diye kuşumun ve kedimin kafalarını kesti. Dayaklarından dolayı 3 kez düşük yaptım. Eşimi sürekli sokaklardan topladım" dedi.

Olay gecesini anlatan Fatmanur Okur, "Olay gecesinde çocuğumla yemek yiyorduk. Uyuşturucu etkisindeydi. Çocuğun ondan olmadığını iddia etti. Gece sakinleştirdim, yemeğini yedirdim. Çocuğum ile uyuyakaldım, bir süre sonra beni uyandırdı. Beni bir kadının evine götürüp pazarlamak istedi. Madde krizine girdiğinde farklı eylemlerde bulunuyordu" diye konuştu.

"Güzel kafa keserim iyi bilirsin"

Okur, savunmasına, "Uyuyakalmıştım. 'Kalk gidiyoruz, geldiler' dedi. Kızım seslere uyandı, onu tekmeledi. 'Tamam kendimi satacağım, sana uyuşturucu alacağım' dedim. Sonra çocuğumu uyuttum. Üst kattan babamın tüfeğini aldım. Geldiğimde yatakta uzanıyordu. Tartıştık, 'Güzel kafa keserim iyi bilirsin' dedi. Şikayet etmem durumunda bile kendisine bir şey olmayacağını söyledi. Sonra bana doğru hamle yapınca bir anda tüfek ateş aldı. Korkutmak amacıyla silahı elime almıştım. Bilerek, isteyerek yapmadım. Öldüğünü bile cezaevinde öğrendim. 11 yıl onun zulmüne şiddetine maruz kaldım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı