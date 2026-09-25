Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanıyor, Türkiye Fransa maçı nerede oynanıyor, Kocaeli'de mi oynanıyor?

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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasındaki dev mücadele için geri sayım sürüyor. Milli Takım'ı stadyumda desteklemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi şehirde ve hangi statta oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-Fransa maçı nerede oynanıyor, mücadele Kocaeli'de mi gerçekleşecek? Tüm ayrıntılar haberimizde…

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR? MAÇ KOCAELİ'DE Mİ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Fransa'yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlıların zorlu rakibiyle karşılaşacağı mücadele Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak maç ATV'den canlı yayınlanacak.

• Türkiye-Fransa maçı Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

• Karşılaşma 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

• Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasındaki kritik karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri maçın oynanacağı yer oldu. Milli Takım'ı tribünden desteklemek isteyen taraftarlar, mücadelenin hangi şehirde ve hangi statta gerçekleşeceğini araştırıyor. Maçın adresi, yayın bilgileri ve başlama saati netlik kazandı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi Kocaeli'de oynanacak. Ay-Yıldızlılar, Avrupa futbolunun güçlü temsilcilerinden Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek. Milli Takım'ın bu kritik karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak iyi bir sonuç hedeflemesi bekleniyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ GÜN?

Merakla beklenen karşılaşma bugün, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye-Fransa maçının başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olarak belirlendi. Maç saatinde veya yayın programında resmi makamlar tarafından değişiklik yapılabileceği için gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli'de oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler Milli Takım'ın Fransa mücadelesini ATV ekranlarından şifresiz izleyebilecek.

ATV KAÇINCI KANALDA?

ATV; Kablo TV'de 24, D-Smart'ta 25, Digiturk'te 25, Tivibu'da 24 ve Turkcell TV+'ta 24. kanaldan yayın yapıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için izleyicilerin maçtan önce kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor. Kanalın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yayınlarda ise zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

KOCAELİ STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Kocaeli Stadyumu yaklaşık 35 bin kişilik. TFF'nin maç kitabına göre stadyumda 35 bin seyirci koltuğu, 560 VIP koltuğu, 6 bin 197 UEFA Club koltuğu ve toplam 752 koltuk kapasiteli 187 loca bulunuyor.

Bazı kaynaklarda kapasite 33 bin olarak geçiyor; stadyumun teslim edildiği dönemdeki haberlerde 33 bin koltuk bulunduğu belirtilmişti. Güncel ve resmi rakam olarak TFF'nin verdiği 35 bin esas alınabilir.

Ek bilgi olarak, stadyum 1 Eylül 2018'de hizmete girdi ve şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dış cephesi ise kentin simgesi pişmaniyenin çekilme anındaki görünümünden ilham alınarak tasarlandı.