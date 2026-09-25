Türkiye Fransa maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavında Fransa ile karşı karşıya gelirken, "Türkiye - Fransa maçının rövanşı var mı?" sorusu da gündeme geldi. Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, tüm rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda birer kez karşılaşacak. Kocaeli'deki maçın rövanşı ise 15 Kasım 2026'da Fransa'da oynanacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği organizasyonda iki maçın sonucu da büyük önem taşıyor. Türkiye - Fransa rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Türkiye - Fransa karşılaşması tek maç değil. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde aynı grupta yer alan takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda oynuyor. Bu nedenle Kocaeli'deki mücadelenin bir de rövanşı olacak. A Milli Takım, grubundaki Fransa, İtalya ve Belçika ile ikişer kez karşılaşacak.

TÜRKİYE - FRANSA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Fransa arasındaki rövanş maçı 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa'da oynanacak. Grup aşamasının son maçı olan karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği düşünüldüğünde, rövanş maçı grubun kaderini belirleyebilir.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ GÜN?

Ay-Yıldızlılar ile Fransa arasındaki ilk maç bugün, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftası kapsamında Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli maç Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın akışında son dakika değişikliği yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmenizi öneririz.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Fransa maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, A Milli Takım'ın Fransa mücadelesini ATV'den şifresiz olarak izleyebilecek.

ATV KAÇINCI KANALDA?

ATV'yi Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanalda izleyebilirsiniz. Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ kullanıcıları ise ATV'yi 24. kanalda buluyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde kullandığınız servisin güncel kanal listesine göz atmanızda fayda var. ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayında ise zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım, Fransa maçının ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar ekimde Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak. Kasım ayında ise önce Belçika'yı konuk edecek, ardından 15 Kasım'da Fransa deplasmanında grubun son maçını oynayacak.