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10 yıldır aranıyordu! Kocaeli'de yakalanınca polise söylediği söz dikkat çekti

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10 yıldır aranıyordu! Kocaeli'de yakalanınca polise söylediği söz dikkat çekti
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Kocaeli'de 22 Haziran 2016'dan bu yana firari olarak aranan ve dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlarından toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki dükkanında yakalandı. Gözaltına alınırken kelepçe takılmasını istemeyen B.K.'nin polislere, "Takmasak olur mu, esnafım, herkes beni tanır" demesi dikkat çekti.

  • Yaklaşık 10 yıldır aranan B.K., İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde işlettiği dükkanda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
  • B.K. hakkında 3 ayrı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 5 ay, 2 ayrı resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 54 bin 500 TL para cezası bulunuyor.
  • B.K., 22 Haziran 2016'dan bu yana firari olarak aranıyordu.

Yaklaşık 10 yıldır aranan B.K., Beylikdüzü'ndeki dükkanında polis ekiplerince yakalandı. Hükümlünün gözaltına alınırken kelepçeyle ilgili söylediği söz dikkat çekti.

10 YILLIK FİRAR DÜKKANINDA BİTTİ

10 yıldır aranıyordu, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda İstanbul'da yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.K.'nin izine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda B.K.'nin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek B.K.'yi işlettiği dükkanda yakaladı. B.K.'nin 22 Haziran 2016'dan bu yana firari olarak arandığı belirtildi.

8 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

B.K.'nin hakkındaki kesinleşmiş cezaların ayrıntıları da belli oldu. Buna göre B.K. hakkında 3 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 5 yıl 5 ay, 2 ayrı resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Böylece firari hükümlünün kesinleşmiş toplam hapis cezası 8 yıl 11 ay olarak kayıtlara geçti. B.K.'nin ayrıca 54 bin 500 TL para cezası bulunuyor.

KELEPÇE TAKILIRKEN POLİSE BÖYLE SESLENDİ

Operasyonun en dikkat çeken anı ise B.K.'nin gözaltına alınması sırasında yaşandı. Polis ekipleri işlem yapmak için B.K.'ye kelepçe takmak istedi. B.K. ise çevrede tanındığını belirterek kelepçe takılmamasını istedi. B.K., ekiplere, "Takmasak olur mu, esnafım, herkes beni tanır" dedi. Ancak polis ekipleri işlemleri prosedüre uygun şekilde sürdürerek B.K.'ye kelepçe taktı ve gözaltı işlemini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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