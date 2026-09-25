UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile Fransa Kocaeli'de karşılaşacak

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile Fransa Kocaeli'de karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa, Kocaeli'de karşılaşacak. Mücadelenin hakemleri Almanya'dan Felix Zwayer, Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer olarak açıklandı; Türkiye kadrosunda Arda Güler, Fransa kadrosunda Mbappe yer alıyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği mücadelenin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Kocaeli
Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer (Almanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Can Uzun
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise, Mbappe
Kaynak: AA