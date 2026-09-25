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UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile Fransa Kocaeli'de karşılaşacak

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa, Kocaeli'de karşılaşacak. Mücadelenin hakemleri Almanya'dan Felix Zwayer, Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer olarak açıklandı; Türkiye kadrosunda Arda Güler, Fransa kadrosunda Mbappe yer alıyor.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği mücadelenin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Can Uzun

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise, Mbappe

Kaynak: AA
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