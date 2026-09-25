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Kocaeli'de TEM'de onarım bitti, İstanbul yönü Körfez ve Batı İzmit gişelerinden açıldı

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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki kuzey yol, üstyapı onarımı tamamlanınca trafiğe açıldı. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Körfez ve Batı İzmit gişelerinden İstanbul yönüne ulaşımın yeniden sağlandığını duyurdu.

Kocaeli'de üstyapı onarımı nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki kuzey yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmalarında planlanan kesim tamamlandı. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların ardından Körfez ve Batı İzmit gişelerinden İstanbul istikametine doğru kuzey yol yeniden trafiğe açıldı. 12 Ağustos'ta başlayan çalışmalar kapsamında otoyolun söz konusu kesiminde üstyapı onarımları gerçekleştirilirken, köprü ve viyadüklerdeki betonarme elemanlar ile genleşme derzleri de onarıldı. Ayrıca otokorkuluk tamiratları ve yol çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları yapıldı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, çalışmaların planlanan kesiminin bugün itibarıyla tamamlandığını, Körfez ve Batı İzmit gişelerinden İstanbul istikametine doğru kuzey yolun trafiğe açıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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