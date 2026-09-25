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Kocaeli Gebze'de çobandan kaçan 2 büyükbaş bataklıkta mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

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Kocaeli Gebze'de çobandan kaçan 2 büyükbaş bataklıkta mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde otluk alanda çobandan kaçan 2 büyükbaş hayvan bataklık alana girerek mahsur kaldı. Sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hayvanları halat yardımıyla kurtardı; hayvanlar yeniden merada otlamaya bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Pelitli Mahallesi'nde otluk alanda çobandan kaçan 2 büyükbaş hayvan bataklık alana girdi.

Hayvanların bataklık alanda mahsur kaldığını gören sahibi, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanları halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

Hayvanlar yeniden merada otlamaya bırakıldı, sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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