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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı yaklaşırken gözler Fransa'nın hücum hattındaki isimlere çevrildi. "Olise oynayacak mı, Olise Türkiye Fransa maçında oynayacak mı?" soruları, maç saati yaklaşırken arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında dikkat çekiyor. Fransız yıldızın karşılaşmadaki durumuna ve Zidane'ın ilk 11 planına dair merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

OLİSE OYNAYACAK MI, OLİSE TÜRKİYE FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'yı konuk edeceği karşılaşma öncesinde horozların kadro tercihleri futbolseverlerin yakın takibinde. Fransa'nın hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan Michael Olise'nin Kocaeli'deki mücadelede forma giyip giymeyeceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Olise'nin Türkiye maçındaki durumuna dair tüm ayrıntılar.

Evet, Michael Olise'nin Türkiye karşısında sahada olması bekleniyor. Fransız kampından gelen bilgilere göre, yıldız oyuncunun Zinedine Zidane'ın ilk 11 tercihleri arasında yer alması öngörülüyor. Olise'ye ilişkin herhangi bir sakatlık ya da sağlık sorunu bildirilmezken, oyuncunun hafta boyunca takımla birlikte çalışmalara katıldığı belirtiliyor.

MICHAEL OLİSE KİMDİR?

Michael Olise, 12 Aralık 2001'de İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Çok kültürlü bir aile yapısına sahip olan Olise; İngiltere, Nijerya, Cezayir ve Fransa milli takımlarını temsil etme hakkına sahipti. Genç yetenek, tercihini Fransa'dan yana kullandı ve Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan takımında yer aldı. A Milli Takım formasıyla ilk maçına ise 2024 yılının sonbaharında çıktı.

OLİSE'NİN KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine İngiltere'de Reading forması altında başlayan Olise, burada gösterdiği performansla Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın dikkatini çekti. Crystal Palace'ta yıldızlaşan Fransız futbolcu, 2024 yazında Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'e transfer oldu. Bundesliga'da da etkileyici bir performans sergileyen Olise, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarına girdi.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, bu akşam saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak. Zidane'ın Fransa'nın başındaki ilk resmi maçı olacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.