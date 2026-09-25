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Kocaeli İzmit'te kasten yaralama hükümlüsü 5 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Kocaeli'de kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmit'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Y'yi İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.????

Kaynak: AA
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