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Fransa, A Milli Takım maçı öncesi Kocaeli'de yoğun güvenlikle otele yerleşti

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Fransa, A Milli Takım maçı öncesi Kocaeli'de yoğun güvenlikle otele yerleşti
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında bu akşam A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa, yoğun güvenlikle Kocaeli'ye geldi. Başiskele'deki otelde başka müşteri kabul edilmezken, Fransız kafilesi kendi menülerini tercih etti; çevrede 24 saat nöbet tutuldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam karşılaşacağı Fransa, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye geldi. Otele başka müşteri alınmazken, Fransız heyet kendi menülerini tercih etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45'te Fransa ile karşılaşacak. Teknik Direktör Zinedine Zidane, futbolcular Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Desire Doue gibi dünya yıldızlarının bulunduğu kafile özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Fransa'dan getirilen özel otobüs ile Kocaeli'ye geldi.

Kafilenin konakladığı Başiskele ilçesi sahilinde bulunan Wellborn Luxury Hotel'e güvenlik sebebiyle başka müşteri kabul edilmedi. Otel önüne ise çok sayıda futbolsever gelerek, futbolcuları görmek için kıyasıya yarıştı.

Kendi menülerini tercih ettiler

Öte yandan Fransız kafilerinin Türk yemeklerinin tadına bakmadığı; makarna, et, balık ve salata gibi yiyeceklerin ağırlıkta olduğu menüyü tercih ettiği öğrenildi. Otel çevresinde ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat boyunca nöbet tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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