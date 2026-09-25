Harun Özgür Yıldızlı kimdir, hangi partiden? Harun Özgür Yıldızlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli'den milletvekili olarak görev yapan siyasetçiler arasında yer alıyor. İzmit'te doğan Yıldızlı, siyasi hayatına gençlik yıllarında başladı. CHP Kocaeli İl Başkanlığı görevinde de bulunan Yıldızlı, 2023 genel seçimlerinde Kocaeli 2. sıradan milletvekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi. 2026 yılında ise CHP'den ayrılarak Yeni Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Peki, Harun Özgür Yıldızlı kimdir? Harun Özgür Yıldızlı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar.

HARUN ÖZGÜR YILDIZLI KİMDİR?

Harun Özgür Yıldızlı, 1977 yılında İzmit'te doğan siyasetçidir. Aslen Murgullu bir ailenin çocuğu olan Yıldızlı'nın annesi Nebahat, babası ise Rafet Yıldızlı'dır.

İlk ve ortaokul eğitimini Özel Seymen Koleji'nde, lise eğitimini ise İzmit Lisesi'nde tamamlayan Yıldızlı, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi çalışmalarına Sosyal Demokrat Hareket ile başlayan Yıldızlı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gençlik Kolları'nda Genel Sekreterlik ve Gençlik Meclisi'nde görev yaptı.

Yıldızlı, 1996 yılında babası Rafet Yıldızlı tarafından kurulan Yıldızlı Mühendislik şirketinde çeşitli birimlerde çalıştı ve daha sonra şirketin genel müdürlüğünü üstlendi.

2015 yılında CHP Kocaeli İl Yönetimi'nde görev almaya başlayan Yıldızlı, il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2020 yılında CHP Kocaeli İl Başkanı seçildi ve 26 Aralık 2022'de bu görevinden ayrılarak 2023 genel seçimleri için milletvekili aday adaylığını açıkladı. CHP Kocaeli İl Başkanlığı görevinden ayrılışının ardından Bülent Sarı yeni il başkanı olarak belirlendi.

2023 genel seçimlerinde Kocaeli 2. sıradan milletvekili adayı olan Yıldızlı, 28. Dönem Kocaeli milletvekili seçildi. TBMM kayıtlarında da Kocaeli milletvekili olarak yer aldı.

HARUN ÖZGÜR YILDIZLI HANGİ PARTİDEN?

Harun Özgür Yıldızlı, 2023 genel seçimlerinde CHP Kocaeli milletvekili olarak seçildi. 2026 yılında ise CHP'den ayrılarak Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Böylece Yıldızlı'nın güncel siyasi parti üyeliği Yeni Parti oldu.

Yıldızlı, 24 Temmuz 2026'da Yeni Parti'ye katılan milletvekilleri arasında yer aldı. Yeni Parti'nin Kocaeli milletvekili olarak TBMM'deki görevini sürdürüyor.

HARUN ÖZGÜR YILDIZLI KAÇ YAŞINDA?

Harun Özgür Yıldızlı 1977 doğumludur.

HARUN ÖZGÜR YILDIZLI NERELİ?

Harun Özgür Yıldızlı, İzmit doğumludur. 1977 yılında İzmit'te dünyaya gelen Yıldızlı, aslen Murgullu bir ailenin çocuğudur.

Babası Rafet Yıldızlı da Kocaeli'de siyasi faaliyetlerde bulunmuş, 1984-1989 yılları arasında İzmit Belediye Meclisi üyeliği ve 1987 yılında SHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

HARUN ÖZGÜR YILDIZLI NE İŞ YAPIYOR?

Harun Özgür Yıldızlı siyasetçidir ve Kocaeli milletvekili olarak görev yapmaktadır. 2023 genel seçimlerinde Kocaeli 2. sıradan milletvekili adayı olarak TBMM'ye giren Yıldızlı, siyasi çalışmalarının yanı sıra daha önce aile şirketi Yıldızlı Mühendislik'te de görev yaptı.

1996 yılında şirkette çeşitli birimlerde çalışmaya başlayan Yıldızlı, daha sonra Yıldızlı Mühendislik'in genel müdürlüğünü üstlendi.

Siyasi kariyerinde ise CHP Kocaeli İl Yönetimi'nde görev aldı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı yaptı ve 2020 yılında CHP Kocaeli İl Başkanı seçildi. 2022 sonunda il başkanlığından ayrılarak milletvekili aday adaylığını açıkladı ve 2023 genel seçimlerinin ardından Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de görev yapmaya başladı. TBMM tutanaklarında Yıldızlı'nın Kocaeli milletvekili olarak konuşmaları da yer alıyor.

2026 yılında CHP'den ayrılarak Yeni Parti'nin kurucuları arasında yer alan Yıldızlı, güncel olarak Yeni Parti Kocaeli milletvekili olarak görev yapmaktadır.