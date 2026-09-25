Haberler

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesinde ChatGPT'den skor tahmini istendi. Yapay zeka, Türkiye'nin mücadeleyi 2-1 kazanacağını öngörürken gollerin Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan geleceği tahmininde bulundu.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te karşılaşacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
  • Türkiye ile Fransa arasında oynanan 8 maçta Türkiye 1, Fransa 5 galibiyet aldı, 2 maç berabere sonuçlandı; son karşılaşma 14 Ekim 2019'da Paris'te 1-1 tamamlandı.
  • ChatGPT'nin tahminine göre Türkiye, Fransa'yı 2-1 yenecek; Türkiye'nin gollerini Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Fransa'nın golünü Kylian Mbappe atacak.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını Fransa karşısında verecek. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibini bu akşam Kocaeli'de konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. 

FRANSA İLE 9. RANDEVU

Türkiye ile Fransa, bu karşılaşmayla birlikte 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 8 mücadelede A Milli Takım 1 galibiyet alırken, Fransa 5 kez kazandı. 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki ülke son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te oynanan EURO 2020 Elemeleri karşılaşmasında karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

YAPAY ZEKADAN 2-1'LİK TÜRKİYE TAHMİNİ

Dev mücadele öncesinde ChatGPT'ye maçın nasıl sonuçlanacağı soruldu. Yapay zekanın tahminine göre A Milli Takım, Fransa karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacak.

GOLLER ARDA VE BARIŞ ALPER'DEN

Tahminde gol atması beklenen futbolcular da sıralandı. Türkiye'nin gollerinin Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan, Fransa'nın tek golünün ise Kylian Mbappe'den geleceği öngörüldü. 

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÖmer Erden:

Fransa 4-1 kazanır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Maçı tribünden izlemeye gelen Salah atar barış Alper atamaz bu bir .4 -0 Fransa içimizden geçer buda 2

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

Senin içinden geçer sadece

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

1-4 Kaybedeceğiz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımertcee27:

3:2 kazacağız. Reel olmasada inancım bu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

ABD'yi karıştıran görüntü

Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı