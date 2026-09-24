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Kocaeli'de kalp krizi geçiren Astsubay Başçavuş İbrahim Ay, Aksaray'da defnedildi

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Kocaeli'de kalp krizi geçiren Astsubay Başçavuş İbrahim Ay, Aksaray'da defnedildi
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Kocaeli'de spor yaptığı sırada kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. 52 yaşındaki iki çocuk babası Ay'ın vefatı, mesai arkadaşlarını ve memleketi Aksaray'ı üzüntüye boğdu.

Kocaeli'de spor yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit Alikahya Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Parkın spor alanında Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay'ı (52) yerde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ay'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan başçavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan iki çocuk babası Ay'ın vefatı mesai arkadaşlarını ve memleketi Aksaray'ı derin bir üzüntüye boğdu. Başçavuşun cenazesi, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte düzenlenen askeri törenin ardından Ay'ın naaşı Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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