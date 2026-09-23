Kocaeli'de aranan 4 kişi, 50 yıl hapis cezalı hükümlüyle birlikte tutuklandı

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Kocaeli'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, aralarında 26 farklı suçtan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce Derince ilçesinde yapılan çalışmalarda, "ibadete açılmış eşya hakkında hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile 26 farklı suçtan aranan ve hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (58) yakalandı.

Ekiplerin yürüttüğü bir diğer çalışmada, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma", "uyuşturucu madde kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan, hakkında 21 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan 41 yaşındaki S.T. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmit ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde ise "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.E. polis ekiplerince yakalandı.

Darıca'daki silahlı tehdit şüphelisi de tutuklandı

Öte yandan, Darıca ilçesinde 12 Eylül'de meydana gelen "silahla tehdit" olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisi olduğu belirlenen N.C.E. (23), polis ekiplerince Darıca'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı