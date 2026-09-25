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Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

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Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir
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Türkiye ile Fransa arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kylian Mbappé ile birlikteliğiyle gündeme gelen İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun mücadeleyi tribünden takip etmek için Kocaeli'ye gelebileceği öne sürüldü.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak ve mücadele bu akşam saat 21.45'te oynanacak.
  • İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'nun Kocaeli'ye gelerek Türkiye-Fransa karşılaşmasını tribünden takip edebileceği öne sürüldü.
  • Ester Expósito'nun son dönemde Kylian Mbappé'nin forma giydiği bazı karşılaşmalarda ve 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın maçlarını tribünden takip ettiği görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Bu akşam saat 21.45'te oynanacak mücadele öncesinde Fransa kafilesi kente gelirken, gözler Kylian Mbappé'ye çevrildi.

Karşılaşma öncesinde tribünlerle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'nun Kocaeli'ye gelerek karşılaşmayı tribünden takip edebileceği öne sürüldü.

MBAPPÉ'NİN MAÇLARINI TRİBÜNDEN TAKİP EDİYOR

Expósito, son dönemde Mbappé'nin forma giydiği bazı karşılaşmalarda tribünde görüntülendi. İspanyol oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda da Fransa'nın maçlarını tribünden takip etti.

İkilinin birlikte görüntülendiği kareler de son aylarda basına yansırken, Expósito'nun Türkiye-Fransa karşılaşmasında da tribündeki yerini alabileceği iddiası ortaya çıktı.

KOCAELİ'YE GELECEĞİ DOĞRULANMADI

Ancak Ester Expósito'nun Türkiye'ye geleceğine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. İspanyol oyuncunun Kocaeli'ye gelip gelmeyeceği ve Türkiye-Fransa karşılaşmasını tribünden takip edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Bu nedenle Expósito'nun Kocaeli'de olacağı bilgisi şu aşamada yalnızca iddia niteliği taşıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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