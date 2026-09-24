Türkiye Fransa maçı kadroları! Maç ne zaman, saat kaçta?

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Uluslar Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelenin ardından Ay-yıldızlılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk edecek. Grup maçları, 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ve 5 Ekim'de yine deplasmanda İtalya karşılaşmalarıyla devam edecek.

Maç programı:

25 Eylül Cuma, 21.45 — Türkiye-Fransa (Kocaeli)

28 Eylül Pazartesi, 21.45 — Türkiye-İtalya (Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk)

2 Ekim Cuma, 21.45 — Belçika-Türkiye (Maurice Dufrasne)

5 Ekim Pazartesi, 21.45 — İtalya-Türkiye (Renato Dall'Ara)

A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)