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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 adreste 1 kilo 37 gram esrar ele geçirildi

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 adreste 1 kilo 37 gram esrar ele geçirildi
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Kartepe ve Gölcük'te 3 adrese 21-23 Eylül'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aramalarda 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin, sentetik ecza ve 4 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 21-23 Eylül tarihleri arasında Kartepe ve Gölcük ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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