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Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku

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Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa'da Kylian Mbappe antrenmanda yer almadı. Golcü oyuncunun soğuk algınlığı şikayetleri yaşadığı belirtildi.

  • Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe, soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle salı günü yapılan antrenmana katılmadı.
  • Mbappe'nin Türkiye maçı öncesi durumunun maç günü değerlendirileceği bildirildi.
  • Zinedine Zidane'ın Türkiye karşısında Mbappe'yi sol kanatta, Ousmane Dembele'yi ise hücumun merkezinde oynatmayı planladığı belirtiliyor.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'mızla karşı karşıya gelecek olan Fransa'da, Kylian Mbappe hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SOĞUK ALGINLIĞI SEBEBİYLE ANTRENMANDA YOK

L'Equipe'te yer alan habere göre; Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki ilk antrenmanda yer alan Real Madridli hücum oyuncusu, salı günü gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Mbappe'nin soğuk algınlığı şikayeti yaşadığı ve bu nedenle tedbir amaçlı dinlendirildiği bildirildi. Cuma günü Kocaeli'de oynanacak kritik Türkiye mücadelesi öncesinde sağlık ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, yıldız futbolcunun durumuna maç günü bakılacağı belirtildi. 

HÜCUMDA YENİ PLAN: MBAPPE KANAT OYNAYABİLİR

Öte yandan RMC Sport'un haberine göre; Zinedine Zidane'ın, Türkiye karşısında hücum hattında yeni bir kurgu deneyebileceği belirtiliyor. Fransız teknik adamın Mbappe'yi sol kanada çekmeyi, Ousmane Dembele'yi ise hücumun merkezinde görevlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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