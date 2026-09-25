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Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi

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Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
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Fransa Milli Takımı, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları maç öncesi Kocaeli'de kaldıkları otelde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Türk yemeklerinden kaçınan Fransız kafilesinin makarna, balık ve taze salata gibi besinlerle beslendiği ifade edildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde bu akşam A Milli Futbol Takımımız ile kozlarını paylaşacak olan Fransa Milli Takımı, maç hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürdü. Dev karşılaşma öncesinde Fransız kafilesinin kaldığı otelde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve özel tercihler ortaya çıktı.

OTELDE KUŞ UÇURTULMADI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransız kafilesinin konakladığı otel ve çevresinde 24 saat esasıyla kuş uçurtmadı. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı konaklama sürecinde otel, Fransa Milli Takımı dışında tüm müşterilere tamamen kapatıldı.

TÜRK YEMEKLERİNİ TERCİH ETMEDİLER

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda barındıran Fransa kafilesi, beslenme programında riske girmemeyi tercih etti. Türk mutfağının lezzetlerini tatmaktan kaçınan Fransız ekibinin beslenme programında ağırlıklı olarak makarna, balık ve taze salata çeşitlerine yer verildiği belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCesaretister:

Bizde onlarin yemeklerine bayilmiyoruz

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Haber Yorumlarımertcee27:

Profesyonel futbol takımları genel olarak, katı beslenme programı uygular ve bunları kendi aşçıları kendi malzemeleri ile yapar. Maç öncesi hızlı ve kolay enerji için özellikle karbonhidrat çok tüketilir. Makarna bu nedenle. Bölgesel mutfağı sevmemekle alakalı değildir.

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Haber YorumlarıPc Copat:

Kurbağa bacağını tercih eden bir milletten fazla beklentide olmayın

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