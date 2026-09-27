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KOTO ve KOSGEB işbirliğinde üyelere güncel destekler ve finansman anlatıldı

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Kocaeli Ticaret Odası ile KOSGEB işbirliğinde düzenlenen toplantıda üyelere güncel destekler ve finansman imkanları anlatıldı. KOSGEB Kocaeli Müdürü İbrahim Ustaömer, İstihdamı Koruma Destek Programı'nın 2026-2 dönemi finansman desteğini anlattı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile KOSGEB Kocaeli Müdürlüğü işbirliğinde "Güncel KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

KOTO'dan yapılan açıklamaya göre, üyelerin güncel destek mekanizmaları ve finansman imkanları hakkında doğrudan bilgi edinmelerine katkı sağlamak amacıyla "Güncel KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, odalarının üyelerini güncel destekler ve yeni uygulamalarla buluşturmaya büyük önem verdiğini vurguladı.

İş dünyasının değişen koşullara uyum sağlaması, rekabet gücünü koruması ve sürdürülebilir şekilde büyümesi açısından kamu desteklerine ve finansman imkanlarına erişimin önem taşıdığını ifade eden Barış, "Kocaeli Ticaret Odası olarak bizler de üyelerimizin ihtiyaç duyduğu güncel bilgiyi doğrudan konunun uzmanlarından edinmesini sağlamak, destek mekanizmalarından en etkin şekilde yararlanmalarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Kocaeli Müdürü İbrahim Ustaömer de imalat sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve artırılmasını amaçlayan İstihdamı Koruma Destek Programı'nın 2026-2 dönemi finansman desteği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Dgpays Bilişim Hizmetleri AŞ Proje Yöneticisi Yusuf Karahan da KOSGEB GO Dijital Cüzdan uygulamasını üyelere anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA
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