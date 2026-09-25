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Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

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Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu Haber Videosunu İzle
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak dev mücadelede Vincenzo Montella ile Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın sahaya sürmesi beklenen 11'ler belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki yeni serüvenine Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında güçlü rakibini Kocaeli'de konuk edecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ay-yıldızlıların Fransa karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, İsmail, Arda, Can, Kerem, Barış Alper.

FRANSA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Zinedine Zidane'ın Türkiye karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

Maignan, Diouf, Lacroix, Upamecano, Kounde, Camavinga, Rabiot, Doue, Cherki, Olise, Mbappe.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN OYNAMASI BEKLENMİYOR

A Milli Takım'da Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Tedavisi devam eden milli futbolcu, takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.

ZIDANE İLK MAÇINA TÜRKİYE KARŞISINDA ÇIKACAK

2026 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa'da turnuvanın ardından Didier Deschamps dönemi sona erdi ve takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk karşılaşmasına Türkiye karşısında çıkacak.

Grubun diğer mücadelesinde İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. A Milli Takım ise ikinci grup maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY:

KOVACAN KALEDE. FORMSUZ ABDÜLKERİM, KEREM, BARIŞ ALPER SAHADA. EN AZ 5 YERİZ. KALEDE BERKE YADA MERT OLMALIYDI.

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